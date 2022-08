Sale a la luz audio de Niurka donde tacha a sus hijos de “parásitos”

Después de que Niurka saliera de “La Casa de los Famosos”, la cubana se ha visto involucrada en diversas polémicas debido a la relación que hizo dentro del reality con Juan Vidal, donde se vio enredada en una guerra de declaraciones con la ex del actor, Cynthia Klitbo y hasta con algunos periodistas de espectáculos.

Tal fue el caso con Javier Ceriani, de “Chisme No Like”, con quien a mantenido un pleito antes de que ella ingresara a “La Casa de los Famosos” esto porque en el programa de YouTube al cual acudió una exempleada de la cubana donde acusó de despido injustificado.

Debido a que Niurka hace apenas unos días atacó contra la producción del programa, Ceriani expuso una serie de audio donde se puede escuchar claro a la cubana quejarse de sus hijos y los talla de “mantenidos y huev*n*s”.

"Dejé de consentir y podría decir egoístamente de comprar, porque uno no se da cuenta pero con tal de que todo el mundo esté feliz, es 'toma y vete de compras'. Yo cometí los aciertos de ponerle a mi hijo, Kiko, el mayor, cuando terminó la universidad, que no agarró ninguna de las carreras que le estaban ofreciendo en la Ibero, que te garantiza un trabajo, entonces yo lo ayudé dos años", comienza diciendo Niurka quien parece estar platicando con una persona cercana a ella.

En este audio se puede escuchar a Niurka decir que le había puesto dos farmacias, en distintos lugares, sin embargo, él se cansaba de ver que no vendía por lo que los negocios terminaron cerrando.

"Le puse dos farmacias, dos, una por no sé donde que encontró un lugar dentro de una plaza, pasó todo un año, y no le gustó porque dijo que no se desenvolvió, le dije que esperara que los negocios tienen que tener su target. Mi hermano Tomás le consiguió un local aquí en el pueblo, en el mero pueblo donde estaba la raza, donde pasa un ch*ng* de gente, se le pagó un local ahí y es un lujo porque es un gentío, bueno pues cerró la farmacia y se fue a Europa y todo ese dinero se fue al caño", se escucha decir a la famosa.

Y todo empeoro

Niurka también comenta que el problema se hizo más grande cuando les hizo la petición a sus hijos: Kiko, Romina y Emilio, de que apoyaran para los gastos de la casa, pues debido a la pandemia no había tenido el suficiente trabajo y solo podía cubrir sus gastos,

"Un día estábamos hablando, este año yo he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres 'ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando'", dice.

Como último agrega: “"Emilio que es el más chiquito, que es el que más gana de los tres, '¿qué vas a pagar?' y me dice 'bueno, hago súper y pago el gas'. 'Romina tu pagas el Izzi y ¿Kiko tú que vas a pagar?'... Y eso fue lo que pasó este año. La metamorfosis y esa carga que tenía de mantener, literalmente, aunque duela, a huevones, parásitos”.

