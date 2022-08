Cynthia Klitbo se expresa sobre polémica con Niurka y Juan Vidal

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo hablo con sus seguidores por medio de un en vivo después de la polémica en la que se ha visto inmersa al denunciar a su ex pareja Juan Vidal por violencia psicológica y por no cubir una cantidad de dinero que le prestó cuando tenían una relación.

Ya que Vidal habría iniciado recientemente un romance con Niurka, la actriz se lanzó contra Cynthia aseverando que está celosa y por ello denunció a Juan, por lo que se inició una guerra de declaraciones entre ambas actrices.

Tras leer los comentarios de apoyo de sus seguidores en el en vivo, Klitbo mencionó: “Sí, de quién vienen… las cosas sirven para que uno crezca, en esta vida pues a eso vinimos, a pasarla, pero Diosito nunca te da cosas que no puedas soportar y, por un lado, la vida quita, pero Dios da”.

A pesar de que la intérprete de telenovelas intentó cambiar de tema, sus fans continuaban externándole su apoyo y lanzándose contra Marcos, y tras leer el comentario: “no hagas caso a arrabaleras”, Klitbo expresó:

No, no hago caso, sí me pudo, sí les puedo decir que sí lloré mucho, porque yo me tengo que quedar muy calladita, pero uno no es de palo, pero gracias a Dios les digo, miren todos los cariños que yo recibo, por dos que agreden, recibo millones que me mandan besos y eso está muy bonito”