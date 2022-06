Ema Pulido ataca a Manelyk González por dejar Hoy: "lo que sale por tu boca es porquería"

MÉXICO.- El reality show de Hoy, Las estrellas bailan en Hoy, perdió a una nueva pareja de concursantes luego de que Manelyk anunciara que abandona el programa para atender otro proyecto, algo que hizo enfurecer a Ema Pulido, Juez del programa.

“Lamentablemente tengo otro proyecto, que también es trabajo. No quiero quedar mal aquí, pero tampoco puedo quedar mal con otras personas (con quienes) tengo compromisos", dijo la estrella de Acapulco Shore tras el anuncio.

En este sentido, Pulido le reprochó a la influencer que hubiera dejado el programa “por tres pesos más” y dio a entender que la considera una persona frívola e irresponsable. Aunque Mane se quiso defender, Ema la interrumpió para seguir criticándola.

Estoy asombradísima y estoy feliz por el otro lado de que se vaya gente tan tóxica y tan irresponsable. Pido una disculpa al público porque esto ya parece un desorden espantoso. Los jóvenes dejan cualquier cosa por un trabajo, por tres pesos más, por divertirse […] es el tipo de artistas que tenemos”, comentó la señora.

No la dejan hablar

Cuando quiso intervenir, ella le contestó: “Ni me digas nada, porque lo que sale por tu boca es porquería. No puedo decir malas palabras. A Carlos le desgraciaste la competencia porque así venga quien sea a bailar con él, ya no pasa nada”, señaló.

Después, Pulido les dio solamente 2 puntos de calificación, algo que hizo enojar a Carlos Speitzer. Cuando este le reclamó, ella sostuvo que la presentación no fue buena y que merecían esos dos puntos.