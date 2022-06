Andrea Escalona critica a Venga la alegría por copiar reality de Hoy: "No lo replicaron tan bien"

MÉXICO.- El matutino de Televisa, Hoy, y el programa de TV Azteca, Venga la alegría, tienen una marcada competencia por el rating del público mexicano. Ambas producciones implementaron recientemente realitys que se celebran dentro de sus emisiones. Mientras Hoy tiene La estrellas bailan en Hoy; Venga la alegría está llevando a cabo Quiero bailar.

Andrea Escalona, una de las conductoras de Televisa, habló recientemente de reality de la competencia y criticó que hayan copiado a su programa. Así mismo, arremetió contra la ejecución del concurso, ya que el concepto le pareció extraño y desagradable.

A mí la verdad, la idea de que ellos bailen con niños, me parece raro. Respeto, pero televisivamente no me gustó mucho lo que hicieron en este reality, he visto sus tres realitys después de que salió 'Las Estrellas Bailan en Hoy', y los otros dos no me parecieron tan mal, […] tenían buenos momentos, pero es que la verdad no me gusta", dijo Escalona.