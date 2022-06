Jolette lanza respuesta tras comparaciones con Rubí de La Academia

Jolette cantante y presentadora de televisión, habló al respecto de las recientes críticas que ha recibido Rubí de La Academia, ya que, muchos la comparan con su participación en el reality show de música.

A su salida de Televisa San Ángel, Jolette Guadalupe Hernández Navarrete, nombre de pila del artista, charló con la prensa sobre la forma en que fue recordada en el programa de TV Azteca, la posibilidad de que pueda asistir como invitada y las supuestas similitudes con la joven protagonista de uno de los fenómenos virales más importantes de los últimos años en México.

Qué hermoso homenaje, tan inesperado, como hay gente nueva, hermosísima, me tomó por sorpresa ver que hicieron algo tan bonito, la verdad les agradezco, de mi maestro Beto e incluso del juez me parece que fue de alguna manera una forma de disculparse, reconocer a los años que nada era personal, que todo salió bien”, dijo Jolette sobre la manera en que fue recordada en la semblanza del programa de canto.

Al respecto de la posibilidad de participar en esta edición de la emisión televisiva, la conductora de 38 años explicó: “No pudimos coordinar los tiempos, hubo una llamada muy amable de una señorita, tratamos de coordinarlo, pero por temas de contrato no se pudo, pero les deseo lo mejor a los chicos, que aprendan, que no lo sufran y que sean muy felices ahí”.

Te puede interesar: Ninel Conde ya no verá a su hijo Emmanuel por nuevo proceso legal

Y al escuchar el nombre de Rubí, la intérprete comentó: “Es una niña divina, que yo supe de sus XV años, en su momento me agobie por todo lo que vivió a sus 15 años, porque ya vivió algo muy fuerte, los medios ya la usaron […] pobre niña, yo creo que ha batallado y no quiero que sufra, todos somos irrepetibles, yo creo que ella va a marcar su propio camino, su propia historia, deseo que le vaya bien, y que no sufra”.

A pesar de que las polémicas más fuertes dentro del reality las vivió tras las críticas de Lolita Cortés, Jolette solo tuvo buenas palabras para la reconocida actriz.

Te puede interesar: Lolita Cortés calla a Horacio Villalobos: "Este señor ni canta"

“Si le mando un abrazo, la verdad es que un video que por ahí circuló me lo pidieron, pero a ella le mando un abrazo, quiero que haga bien su trabajo, y que no haga sentir mal a nadie porque es una tipaza y yo sí la quiero abrazar como se lo había dicho, a todos les deseo lo mejor, Alexander Acha está haciendo algo maravilloso, ojalá me hubiera tocado ese director cuando yo estuve en el show”, expresó.

Por último, la artista no descartó volver a lanzar un proyecto en el ambiente musical. “De repente me invitan a cantar, me invitó una chava a hacer un dueto, ¡imagínate!, chance y me animo, no como carrera, pero de repente como hobbie”.