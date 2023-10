Elon Musk anuncia cargadores gratuitos para Tesla en Israel

ESTADOS UNIDOS.- El conflicto entre Israel y Palestina persiste a pesar de las convocatorias por parte de organizaciones internacionales para detener la hostilidad.

Fue en la Franja de Gaza donde Hamás llevó a cabo un asalto contra el sur de Israel el 14 de octubre de 2023.

Al momento, el Estado de Israel contabiliza alrededor de mil 200 muertos, 3 mil heridos y más de 5 mil cohetes disparados desde Palestina. A esto se suman los civiles que fueron tomados como rehenes y secuestrados por el grupo militar.

Diversas personalidades se han pronunciado con respuestas a favor y en contra de ambas demarcaciones. Incluso, el magnate Elon Musk informó una de las medidas que su empresa Tesla ha implementado en Israel.

Durante la noche del miércoles, el empresario Elon Musk informó al mundo:

All Tesla Superchargers in Israel are free (Todos los supercargadores de Tesla en Israel son gratis)”, escribió en su cuenta de Twitter, ahora X.