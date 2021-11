El pianista James Rhodes critica el reguetón: “¿vamos a escuchar a Bad Bunny en dos siglos?, pues no"

REINO UNIDO.- El pianista británico James Rhodes causó polémica en redes sociales luego de criticar el reguetón y nombrar específicamente a uno de sus máximos exponentes de los últimos años, Bad Bunny.

Rhodes es reconocido por ser un gran intérprete de música clásica, además de algunos trabajos en televisión y su papel como filántropo en causas que combaten el abuso sexual. Recientemente, participó en un ciclo de conversaciones patrocinadas por BBVA titulada "A mi yo adolescente", según reporta El Financiero.

El pianista James Rhodes no entiende la popularidad del reguetón.



Y, honestamente, lanza al grupo de jóvenes reunido ahora en @la2_tve, la pregunta. “Explicadme, por favor, lo del reguetón y Bad Bunny?”#AMiYoAdolescente #AMYAMúsica pic.twitter.com/yFv7Dnm2ql — La 2 (@la2_tve) November 21, 2021

Durante su charla lamentó que la música clásica tenga reputación de ser aburrida y anticuada y dijo que esto es injusto pues hay una razón por la que sigue siendo relevante a pesar del paso del tiempo.

“Qué triste, qué injusticia porque es la música más viva del mundo. Esta música es para todo el mundo. Hay una razón que tiene tanta lógica sobre por qué escuchamos después de 200 o 300 años a Bach, Chopin, Beethoven”, comentó.

En seguida hizo la comparación con la música que actualmente goza de gran popularidad, como el reguetón y se cuestionó si la música de Bad Bunny es trascendente.

“¿Vamos a escuchar a Bad Bunny en dos siglos? Pues no, ni de coña, pero seguramente vamos a hablar de Beethoven y hay una razón para ello", dijo.

Aunque elogió a músicos contemporáneos de géneros como el flamenco, la trova y hasta el rock, confesó que la popularidad del reguetón simplemente escapa de su entendimiento.

“Y no voy a decir, no quiero decir que, de alguna manera, Beethoven sea más meritorio que Leiva o Rosalía, ni de coña. Claramente hay canciones de Serrat, Sabina también, Chalie García, de Argentina. […] seguro hay canciones que en cinco o seis décadas vamos a escuchar y decir ‘qué fuerte, ya tengo escalofríos', pero explicadme por favor lo del reguetón y Bad Bunny. Te lo juro, os lo juro, no estoy diciendo que es una mierda, pero literalmente no entiendo la popularidad de este tipo de música”, concluyó.

Controversia en redes sociales

En seguida comenzó la discusión en redes sociales en torno a un tema que no es nuevo: el mérito del reguetón. A causa de su temática, ritmo y contexto el género ha sido duramente criticado por quienes lo juzgan de vacío, repetivo e incluso vulgar.

No faltaron quienes estuvieron de acuerdo con Rhodes y se unieron a las críticas del al cantante ganador del premio a compositor del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

También hubo quienes defienderon al puertorriqueño asegurando que no tiene caso comparar a dos músicos tan distantes en tiempo y contexto. Y aunque Rhodes no dijo que el género no tuviera mérito, muchos se tomaron la molestia de argumentar que el ser un fénomeno tan popular como lo es Bad Bunny ya es un mérito en sí mismo.