El esposo de Inés “N” es un “secuestrador y mató a una persona”, aseguró la exsuegra de la conductora

CIUDAD DE MÉXICO.- La exsuegra de Inés “N” asegura que el marido de ésta es un delincuente y desde hace un buen tiempo se sabe que es un secuestrador y asesino, según reveló en una entrevista a la revista “TvNotas”.

Tita Bravo, mamá de Javier Díaz, quien comparte cuatro hijos con Inés “N”, reveló que Víctor Manuel “N” ha hecho “cosas que no tienen nombre”, como secuestrar a un niño y mandar asesinar a una persona.

La mujer, de 67 años de edad, comentó que a Víctor Manuel lo conoce porque antes de que saliera con la exesposa de su hijo Javier, el abogado salió con una de sus hijas, pero nunca reconcretó una relación formal, ya que supuestamente el hombre “decía cosas muy turbias”.

Se sabe que Víctor ha sobornado, lavado dinero y hecho negocios ilegales, pero él también ha secuestrado y hasta mandó a matar a una persona, sólo que nada más un medio se atrevió a decirlo”, dijo.

Según lo dicho por Tita, Víctor Manuel “N” reclutaba mujeres para presentárselas a los hombres a los que supuestamente les lavaba dinero, pero a muchas de ellas no les pagaba y una de ellas lo habría demandado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero al hombre no le pareció y tomó represalias.

“Esta chica tenía un hijo y se estaba divorciando, y como el pequeño vivía con el padre, este cab… de Víctor va y manda a secuestrar al niño; por fortuna, el pequeño volvió con sus papás, pero lo que él hizo no tiene nombre… tiempo después se corrió el rumor de que a otra chica la mataron. No, no, ‘qué bonita familia’”, expresó.



Tita Bravo revela la posible ubicación de Inés “N”

Luego de que Inés “N” y su esposo fueran señalados de presunto peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero, se dijo que la pareja había huido del País para evitar que los detuviera la FGR, por lo que se solicitó ayuda a la Interpol y ahora son buscados en 190 países del mundo.

La exsuegra de la presentadora de televisión y abuela de cuatro de sus siete hijos, comentó que lo último que supo de Inés “N” es que estaba escondiéndose en República Dominicana, pero desconoce realmente donde se encuentre, pero lo que sí quiere es saber de sus nietos.

“Lo último que supe es que estaban en República Dominicana, pero no puedo asegurar que sigan ahí; lo que sí puedo decir es que donde mis nietos estén, Javier va a ir por ellos”, indicó.

Javier Díaz ya habría puesto una denuncia ante las autoridades para poder recuperar a sus hijos, pero aparentemente, Inés está tratando de que le reduzcan los cargos en su contra para que no le quiten a los niños.

La misma revista había publicado hace semanas que la comadre de Galilea Montijo estaba buscando que su mamá se quedara con la custodia de sus hijos, antes de que Javier Díaz lograra quedarse con ellos, pero la ley es la que decide que procederá.

“Inés tendrá la intención de dejar a los niños con su mamá, pero aquí no se hace lo que ella dice, sino lo que la ley marca, y eso es que los niños van directo con el papá, o sea, mi hijo Javier, quien tiene seis años sin verlos. Ellos deben estar con él y no con el marido de ella, que ha hecho cosas que no tienen nombre”, apuntó.