El consejo amoroso de Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar actualmente es una de las artistas más importantes de la música Regional Mexicana, con su gran voz y carisma se ha colocado como una de las más queridas por parte del público.

Aunque la intérprete de ‘En realidad’ suele ser muy privada con su vida personal, por medio de sus redes sociales procura mantener contacto con sus fanáticos como muestra de agradecimiento a todo el apoyo.

Hace unas horas la hija menos de Pepe Aguilar realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde muchos le cuestionaron desde su comida favorita hasta como ‘los looks’ que utiliza con sus extensiones.

Uno de sus seguidores aprovechó para preguntarle algún consejo amoroso que tuviera para ellos, por lo que la cantante no se detuvo y recomendó mantener comunicación en pareja, porque considera que el físico es pasajero.

Nunca dejes de preguntar. Siempre puedes aprender algo nuevo en tu pareja y aprender de tu pareja, la comunicación es clave y lo físico es pasajero. Yo creo que el mejor sentimiento del mundo es sentirte en paz y sentirte querido. Pero antes de tener una preja, porfa ámense solitos” escribió la cantante en la publicación.

Además Ángela agregó que el amor propio es fundamental para poder comenzar una relación o estar con tu pareja, por eso les confesó a sus seguidores que antes de estar con alguien es primordial aceptarse uno mismo.

En otra de las preguntas que hicieron sus fanáticos, fue que perfume utiliza la artista mexicana porque querían saber a huele, a lo que ella respondió que utiliza las fragancias santal 33, bacarat rouge 540 extrait.



Ángela Aguilar no revelerá cuando tenga novio

Fue por medio de una entrevista que la cantante dio a conocer que cuando tenga pareja lo mantendra en privado, no habrá fotografías o manera de que los medios de comunicación sepan que tenga novio.

"Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios” confesó la cantante.