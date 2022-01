¿Ángela Aguilar formará parte de un reality show?

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar ha logrado ser un icono de la música Regional Mexicana, y es que a sus 18 años se ha convertido en una de las más queridas por parte del público gracias a su talento vocal.

La hija menor de Pepe Aguilar se ha caracterizado por ser una de las figuras públicas más activas en redes sociales, donde suele mantener un vinculo cercano con sus seguidores, con distintas dinámicas que realiza.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la intérprete de “En realidad” realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos, quienes aprovecharon para hacerle todo tipo de preguntas.

Uno de sus seguidores se atrevió a decirle a la cantante si en algun momento sería capaz de formar parte de un reality, a lo que a pesar de que no lo descartó hasta el momento ha preferido mantener su vida personal en privado.

no lo sé soy una persona muy privada” reveló la artista en la publicación.

Aunque es una mujer muy entregada y apasionada en la música, la realidad es que Ángela siempre ha mantenido su vida personal en privado, esto lo ha mantenido lejos de chismes o polémicas que se pudieran provocar.

Mientras que otro de sus fanáticos también le cuestionó que “poder” le gustaría tener, desde leer la mente, volar o simplemente tener unos chilaquiles verdes, a lo que la artista mexicana sorprendió con su respuesta y eligió la comida.

Ángela Aguilar mantendrá en secreto cuando se encuentre de novia

Durante una entrevista con los medios de comunicación, la artista mexicana reveló que el día que elija tener pareja va preferir mantenerlo de manera privada, de manera que los medios de comunicación ni el público se entere de quien es el afortunado.

"Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios” confesó la cantante.