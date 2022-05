El Capi Pérez revela que sufrió discriminación en los inicios de su carrera

MÉXICO.- Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como El Capi Pérez, se ha posicionado como uno de los conductores y comediantes favoritos de la televisión mexicana actual. Sin embargo, recientemente confesó que le costó mucho trabajo llegara a donde está pues sufrió discriminación por su apariencia en sus inicios en la industria.

El presentador de Venga la Alegría y de La Resolana contó en el programa Tu-Night de Omar Chaparro que siempre fue una persona muy comprometida dispuesta a trabajar muy duro para conseguir sus objetivos por lo que tuvo muchos trabajos mientras buscaba abrirse paso en la industria.

“Tuve muchas profesiones, trabajé de muchísimas cosas: de mesero, vendedor, barman, absolutamente de todo. Si hubiera sido más guapo, hubiera sido gigoló. Pero persiguiendo mi pasión más grande, Omar, que es el maldito dinero”, contó el comediante en el programa.

En medio de esta charla Chaparro lo cuestionó sobre los rumores que aseguran que sufrió discriminación por su apariencia a lo que él respondió que sí, pues su físico fue un inconveniente al aspirarar a competidos proyectos en la televisión.

“La gente sabe que soy moreno, no es ningún secreto, no hay nada que ocultar. Soy moreno y feo, esa es una combinación que no funciona tanto en los medios de comunicación”, contó El Capi.