"El Capi Pérez": Una vez me pidieron no saliera a cuadro, por no ser atractivo

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor de televisión Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como "El Capi Pérez", reveló que se frustró cuando le dijeron en TV Azteca que tenían que sacarlo de cuadro, por que "No les gusta tú imagen".

El comediantes y presentador de televisión reveló durante una entrevista con Jordi Rosado cuales han sido las mayores discriminaciones que ha recibido dentro del medio del espectáculo y sobre todo por compañeros de trabajo.

Pérez confesó que sabe que su imagen no es del agrado de conductores como Daniel Bisogno, pero además sabe que no les simpatiza a Kris Cid, la esposa de Brandon Peniche, su compañero en el programa "Venga la alegría" y a la conductora Shanik Aspe, sin embargo, lo tiene muy sin cuidado.

Durante la plática que mantuvo con Jordi, el comediante comentó cómo ha sido su carrera, su vida, su llegada a TV Azteca, revelando que una vez le pidieron no saliera a cuadro.

"Trabajaba a cuadro en algunos programas y luego me pidieron que no saliera, eso me dolió mucho, me pegó. No sé de quién vino la orden, pero me dijeron: "Me están pidiendo que ya no te saquemos a cuadro, es que no les gusta tu imagen", contó a Yordi Rosado.