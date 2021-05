“El Capi” Pérez revela que Christian Nodal lo bloqueó…otra vez

CIUDAD DE MÉXICO.- “El Capi” Pérez esperaba estar en primera fila para cubrir la próxima boda de Christian Nodal y Belinda.

Sin embargo, el cantante sonorense no lo querría cerca el día más importante de su vida, pues el conductor de “Venga la Alegría” lo bloqueó de Instagram…otra vez.

En sus historias de Instagram, el presentador dejó ver su “aflicción” al darse cuenta que el intérprete de “De los besos que te di” no sólo no lo sigue, sino que lo bloqueó para que no pueda comentar o ver sus publicaciones.

En una transmisión en vivo, “El Capi” preguntó a sus seguidores cómo es que se sabe cuando una persona te bloquea en Instagram.

Una duda real: ¿cómo se sabe cuando alguien te bloquea de Instagram? Si la respuesta es que cuando pones en el buscador el nombre de usuario exacto y no te aparece la cuenta, o sea si esa es la respuesta, creo que Christian Nodal ya me bloqueó”, expresó.

Su reacción fue bromear sobre la gran “tristeza” que sintió al descubrir aquello, por lo que incluso fingió llanto mientras escuchaba una canción del sonorense.

“Ay, ni ped*, la vida sigue”, dijo el presentador, y agregó que ahora escuchará a Nathanael Cano.

¿POR QUÉ CHRISTIAN NODAL BLOQUEÓ A “EL CAPI” PÉREZ?

Todo ocurrió el día que Christian y Belinda anunciaron en redes sociales que se habían comprometido en matrimonio.

El primero en dar la noticia fue el oriundo de Caborca, al compartir una foto en la que besaba a su futura esposa, quien lucía en su mano un anillo de diamantes.

“Damas y caballeros… Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, publicó Christian, con el emoticon de un anillo.

A las miles de felicitaciones que escribieron para Nodal, se unió “El Capi” Pérez, que dio por sentado que sería invitado a la celebración.

“¡Ahh! ¿Qué me voy a poner?”, bromeó el conductor.

Él mismo sacó captura de pantalla de su comentario y lo publicó en su cuenta de Twitter.

“¡Ya me salió evento, raza!”, alardeó.

¡Ya me salió evento raza! pic.twitter.com/nZpZxLqYtb — El CAPI Pérez (@elcapiperez) May 25, 2021

Esto no habría sido del agrado de Nodal, que prefirió borrar su comentario y bloquear al comediante de sus redes sociales.