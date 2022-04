Eiza González renuncia al rubio y vuelve a su tono natural

ESTADOS UNIDOS.- Apenas hace 11 días, Eiza Gonzáles dividió opiniones entre los usuarios de redes sociales con su drástico cambio de look, pues la mexicana lució el cabello totalmente rubio. Como parte de la promoción de su película Ambulancia en la que actúa al lado de Jake Gyllenhaal, la actriz lució su nuevo tono en un evento en el Reino Unido.

Sin embargo, el pasado domingo 3 de marzo, la mexicana publicó una fotografía en la que se ve que volvió a su tono castaño habitual. La actriz sigue viajando para hablar de su nueva cinta y en su últimas entrevistas en Estados Unidos se puede observar que su cabello ha vuelto a su color natural y que Eiza fue rubia por apenas un par de semanas.

Lo protagonista de Bloodshot no ha hecho ningún comentario sobre sus cambios de look. Aunque al principio se dijo que lo más probable era que se estuviera caracterizando para un papel, no parece haber otro proyecto que ocupe su agenda. También se mencionó que el rubio era una transición a otro tono todavía por verse, pero se confirma que esto no es así.

Algunos usuarios de redes sociales han expresado que quizá la actriz cambió de opinión por los comentarios negativos que recibió en sus cuentas, pues muchos opinaron que no le favorecía. “No vuelvas a ser rubia. Te ves hermosa con tu color natural”, “Castaña es mucho mejor”, “Morena como debe ser, te ves espectacular” y “Así con ese color de cabello eres guapísima” son algunos de los comentarios que se leen en sus últimas fotografías.

Ambulancia

La cinta en la que aparece Eiza González se estrenará en los cines mexicanos el siguiente 8 de abril. Está dirigida por Michael Bay y además de Jake Gyllenhaal también son parte del elenco Yahya Abdul-Mateen II, Kayli Tran, Devan Long y Keir O’ Donnell.

Se trata de una película de acción en la que dos hermanos ladrones intentan escapar de la policía de Los Ángeles luego de secuestrar una ambulancia para escapar del robo de un banco. La mexicana interpreta a Cam Thompson, una paramédica que se encuentra en la ambulancia asistiendo a un policía que resultó herido en el asalto de los hermanos.