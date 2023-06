Eduardo Yáñez recuerda su romance con Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Luego del breve romance que sostuviera cuando grabaron la telenovela “Amores verdaderos” en 2012, Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa volverán a trabajar juntos.

Se trata del nuevo proyecto “Golpe de suerte”, en el que se volverán a unir más de 10 años después de su fugaz amorío.

El actor de 62 años no pudo evadir los cuestionamientos de los reporteros sobre el motivo de su ruptura con la actriz de 43, por lo que Eduardo tomó la pregunta con humor y aclaró:

“¿Por qué ya no salí con Marjorie?, porque ya no me peló… pues ya no me peló, una mujer como esa no se puede detener en un solo lugar, ¡imagínate, tiene todo!… yo también respeto a su pareja y a ella misma. Nada complicado, absolutamente nada, no tenemos nada qué recriminarnos”.

Eduardo Yáñez preocupado por Pablo Lyle

Dejando claro que no tiene ningún inconveniente por volver a colaborar con Marjorie, Yáñez externó su preocupación por Pablo Lyle, tras ser sentenciado a 5 años de prisión estatal en Miami más 8 años de libertad condicional al ser encontrado culpable por el homicidio involuntario de un ciudadano cubano de 63 años, a quien le dio un golpe en el rostro tras un incidente vial en 2019.

Pablo es un gran chavo, tuve pocas oportunidades de tratarlo, pero un tipazo, y lo que está pasando, a mí en lo personal me duele mucho por él, entonces es una pena que de pronto nosotros caigamos o se nos vaya la onda y reaccionemos de esa manera, pero ¡ey!, es un ser humano, igual que yo, igual que todos”, manifestó.

Por último, el artista aseveró que por el momento atraviesa por un buen estado de salud, a pesar de que en años pasados lidió contra algunas enfermedades.

“Si te refieres a mis riñones, muy bien, como saben me operé dos veces, también de la espalda, pero ahorita estoy muy bien”, dijo al respecto.