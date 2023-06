Eduardo Yáñez sobre su salud mental: ''Nunca he pensado que me falta salud mental''

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez se encontró con los medios en la conferencia de prensa de la novela Golpe de suerte, en donde comparte créditos con Marjorie de Sousa, Mayrin Villanueva, Horacio Pancheri, entre otros.

Después de hablar con los reporteros sobre su participación en el proyecto, los cuestionamientos sobre su vida personal no se hicieron esperar, aunque no todo resultó como se esperaba, pues al hablar de la saluda mental, Yáñez dijo lo siguiente.

Nunca he pensado que me falta salud mental, nunca he tenido eso, yo creo que soy un ser humano que reacciona a todos los estímulos… A veces uno se levanta en la mañana un poquito quisquilloso y a veces te levantas de “‘ay, amor y paz para todos’”.

Sin interés

De esta forma, el artista dejó claro que no le interesaba hablar sobre este tema, a pesar de que hace algunos años confesó que, durante la etapa del confinamiento por el coronavirus, pasó por una fuerte depresión que lo llevó a pensar en el suicidio.

“Yo cuando me dijeron ‘tienes cortisona, por eso estás hinchado’, entonces la dejé porque yo no sabía lo que me estaba pasando y al dejarla, dejó a mi cuerpo cero de cortisona y el cuerpo lo necesita, entonces, caí en depresión y esta cuarentena fue muy especial”, dijo el protagonista de ‘Destilando amor’ en esa ocasión.

Asimismo, Eduardo desveló que el grado de depresión fue tan fuerte, que le provocó tener pensamientos en los que su vida corría peligro.

“No es la primera vez que paso por una depresión así y ya en otras ocasiones me ha sucedido. A veces quieres que pare, quieres que pare eso. No es una depresión de tristeza, la gente tiene que comprender que es depresión hormonal, neurológica”, agregó.