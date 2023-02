Eduardo Yáñez revela el reclamo que le hizo Angélica Rivera

Ciudad de México.- Eduardo Yañez y Angélica Rivera se toparon en Miami a mediados del año pasados, después de 15 desde que protagonizaron la trama ''Destilando amor''.

Después de que anteriormente se negara a hablar de Rivera ante los medios, en una plática que tuvo con Adela Micha para 'La Saga', Eduardo contó que su rechazo se debe al reproche que recibió de la actriz.

Pues fíjate que me dieron la orden de que yo no soy su pinch*… ¿cómo se dice?..., no vocero no, pero algo así, le vas a tener que marcar tú”