Eduardo Santamarina niega intención de anular boda con Itatí Cantoral para casarse con Mayrin Villanueva

Ciudad de México.- Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva siguen disfrutando de su relación sentimental a casi 13 años de haber iniciado su romance y tener una hija en común.

La pareja se mostró dispuesta a charlar con la prensa y desmentir tajantemente los rumores sobre su presunto interés de caminar hacia el altar para bendecir su unión, aunque esto representara anular la boda religiosa del actor con Itatí Cantoral.

No, no hemos pensado en eso, pero vamos, ya me casé yo una vez por la iglesia entonces no, es algo que habría que anular, en fin, es todo un proceso, entonces de mi lado, la verdad que no, no lo considero”

Explicó Lalo Santamarina.

Villanueva tampoco lo considera

A su vez, Villanueva agregó: “No, la verdad es que no, o sea, si me vestí de blanco con ella (su hija) en la pancita, muy bonita, y no es algo que yo personalmente tenga (en mente), ni siquiera lo habíamos pensado, ni platicado, ni nada, no está en ninguno de nuestros planes”.

De la misma manera, Mayrin recalcó lo enamorada que se encuentra de Eduardo, a pesar de que en su relación no todo ha sido felicidad. “Sabemos que la vida en pareja no es precisamente, así como que todo miel, pero eso se sabe y se disfruta y es parte del crecimiento de estar acompañado de una persona, porque habla de tu crecimiento como ser humano”.

Por otra parte, durante su encuentro con los reporteros en la presentación de la obra “Sola en la oscuridad”, Itatí dijo desconocer lo que pesaba el padre de sus hijos mayores sobre el tema de la anulación del divorcio por la iglesia, aunque confesó estar dispuesta escuchar a su exesposo si tiene estas intenciones.

“No creo, no hemos tocado ese tema, yo como ya me divorcié, no tengo ahorita idea ni pretendiente, ni nada de casarme por la iglesia con otra persona. No hemos vuelto a hablar de ese tema, si él me lo pidiera, pues sí, lo pensaría”, expresó.