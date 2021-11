Eduardo Capetillo no se despegó de Biby Gaytán en la grabación de “La criada bien criada”

Ciudad de México.- El productor Juan Osorio otorgó algunos detalles de la grabación del piloto en el remake de la serie ''La criada bien criada'' protagonizada por Biby Gaytán.

“Ahora se llama “Despacito, muy despacito”, que es la serie de ‘La criada bien criada’, y va a ser la protagonista y la verdad es que estoy encantado de haber trabajado con ella el piloto”, Explicó Osorio.

Durante la plática con la prensa en su salida de Televisa San Ángel, el productor fue interrogado sobre las especulaciones sobre lo complicado que es Eduardo Capetillo como representante de Gaytán, a lo que Osorio respondió: “Hice una gran química con su marido, es un hombre muy inteligente, es un hombre que la cuida mucho y que participa, entonces creo que va a ser un proyecto muy bonito”.

Pero como las preguntas en torno Capetillo continuaban, Juan subrayó:

Yo te tengo que decir que yo voy a hablar de lo que yo me senté a hablar con él, el señor Capetillo es una gente muy respetuosa, leyó el guion, escuchó la propuesta y lo único que te voy a decir es que estuvo en las grabaciones, me apoyó todo el tiempo, orientó a Biby, le decía ‘no, por ahí no, haz esto’, entonces yo tengo un gran aliado con el señor Capetillo”