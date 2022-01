Edén Muñoz lanzará en febrero su primer sencillo en solitario

Tijuana, BC.-Será el 18 de febrero cuando Edén Muñoz estrene su primer sencillo “Chale” como solista.

El cantautor sinaloense deja el grupo Calibre 50 para aventurarse en proyectos personales que evidentemente no hubiese podido cumplir al lado de la agrupación.

Te puede interesar: Calibre 50 busca cantante

Ahora de la mano de Lizos Music, la misma casa discográfica y Management de Banda MS y Natalia Jiménez, Muñoz buscará la solidez musical que quiere.

“En el caso de Edén como tal estoy mucho más abierto para compartir música con muchos compañeros que a veces por tiempo, por decidía o compromiso no podías, ahora si quiero hacer una plantación para toda esa gente que quiero producir y escribir, de innovar se logre”, dijo Muñoz.

Te puede interesar: Edén Muñoz se despide de Calibre 50 para convertirse en solista

A Edén Muñoz le aburre lo convencional

En conferencia de prensa virtual, el músico sinaloense destacó aburrirle lo convencional, es por ello que siempre está proponiendo y por ende está dispuesto trabajar con las nuevas generaciones.

“Soy muy inquieto y hasta por terapia ocupacional necesito estar haciendo cosas nuevas, obviamente sin salirme de la línea”, consideró.

Te puede interesar: Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, da positivo a Covid-19

El intérprete de “A la antiguita” comentó que con sus ex compañeros quedó en los mejores términos y siempre dispuesto a apoyarlos si es necesario.

“Una de las naturalezas que Edén representa es que ser amigo y poder sumar en sus proyectos y vida personal”, asentó.

Te puede interesar: Integrante de Calibre 50 sufre caída en el escenario al estilo de “La Bichota”

Terapeutas para dar nuevo paso en su vida

Reconoció que tuvo dos terapeutas de cabecera para dar este paso en su vida, su esposa y un especialista calificado.

“Yo me rehusaba a pensar que había un camino distinto para mi, la vida misma me fue orillando, la enfermedad de mi hijo, los amigos que se fueron por Covid, que lo vi tan frágil que me salieron estas incógnitas de saber si eso era lo que quería”, puntualizó.

Te puede interesar: Eden Muñoz al borde del colapso; su hijo recién nacido sigue grave en el hospital

Ahora en esta nueva etapa se está preparando, está ensayando para cuando llegue ese primer show y el público diga: aún hay más de Edén Muñoz.

El acordeonista tiene más de 280 temas ya escritos, de los cuales tiene que elegir para su primer material.

Te puede interesar: Hijo de Eden Muñoz está grave, en terapia intensiva y el cantante pide una oración por su salud

Edén Muñoz es compositor de temas “Cuidando el territorio”, “Siempre te voy a querer” y “Decepciones”.

A detalle

Edén Muñoz

Cantante solista

Edad: 31 años

Generó: Regional mexicano