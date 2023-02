Don Pedro Rivera es señalado nuevamente por supuesto acoso sexual

ESTADOS UNIDOS.- La familia Rivera se ha visto envuelta en muchos escándalos a través de los años, y ni el patriarca ha escapado de estos.

El año pasado, don Pedro Rivera fue a juicio en Los Ángeles debido a que una exempleada de Cintas Acuario lo acusó por cargos de acoso sexual y despido injustificado.

A pesar de que el productor salió librado del caso y de que su familia siempre defendió su inocencia, ahora una actriz y conductora de California llamada Lorena Harris se presentó en el programa Chisme No Like para denunciar el supuesto acoso que vivió también.

Harris reveló que hace aproximadamente diez años conoció a don Pedro y que tenía una gran admiración por él. Luego recibió una llamada en la cual la invitaba a su oficina para darle un regalo; acudió y allí él le pidió que le hiciera “sexo oral”.

“Me hizo sentir como una cualquiera, como si yo fuera una sexoservidora, número uno. Número dos, que no se valora a una fan, a una seguidora. El hecho de que uno esté presente con alguien que uno admira y que te miren con otros ojos, el hecho de que yo me vista así no significa que es ‘ven, vengan a tocarme’”, expresó.