Diego Boneta quiere dejar atrás a su personaje de Luis Miguel y abrirse paso en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Boneta consiguió una gran crítica y se ganó la fama entre los usuarios de Netflix por su interpretación de El Sol de México, pero ahora que la producción de "Luis Miguel La Serie" llegó a su fin luego del estreno de la tercera temporada, el actor desea dejar atrás su papel y continuar con su carrera artística en otra parte.

Durante una entrevista para el programa "Sale el Sol", el joven mencionó que no quiere limitarse a vivir de la fama al interpretar al cantante, pues destacó que no desea estar bajo la sombra de Luismi, ya que ahora que tiene buenas expectativas al filmar una nueva serie en Hollywood. Además de hablar de su relación con la actriz Renata Notni.

Luego de que corriera el rumor por varias semanas de que la pareja se casaría muy pronto, Boneta decidió aclarar la situación y explicar que, a corto plazo, no planea contraer matrimonio muy pronto con su novia, pero espera que suceda cuando ambos sean más estables.

En su último encuentro con la prensa, Diego reveló que interpretar a Luis Miguel fue más difícil de lo que esperaba, ya que era entrar al papel desde un ámbito psicológico para demostrar lo que a él le toco vivir.

Yo creo que lo más complicado de la serie fue meterme psicológicamente en esas situaciones que a él le tocó vivir, a casi 50 años, porque son cosas que no me han tocado a mí, vi la caracterización y todo, pero si sólo fuera tan fácil como que te maquillen, pero no, tienes que ponerte ahí”, expresó.

Y aunque fue un personaje que seguramente destacara por varios años en su carrera, Diego Boneta desea despedirse de esta etapa de su vida para darle la bienvenida a nuevos proyectos que espera que le traigan la misma popularidad que en "Luis Miguel La Serie".

“Estoy por empezar a filmar una comedia romántica para Paramount que estoy produciendo también y protagonizando bajo mi compañía productora”, destacó.

Fue tanto su éxito al momento de interpretar a la celebridad mexicana que incluso Luis Miguel le dio reconocimiento de su desempeño como actor y su gran trabajo al interpretar su vida. Así lo mencionó Boneta durante una entrevista para el programa argentino "Todo Noticias", donde contó cómo fue último encuentro con El Sol de México, de quien recibió grandes halagos.

“La última vez que lo vi fue después de la primera temporada cuando él estaba muy contento con todo y sobre todo, me dijo unas cosas súper lindas, me dijo: ‘Diego te la volaste, no sólo como actor, también como cantante’, se me puso la piel chinita, yo creo que fue el mejor halago”, recordó el joven.