Diego Boneta no tiene planes de dar anillo de compromiso a Renata Notni

Ciudad de México.- Diego Boneta y Renata Notni disfrutan de su relación de poco más de dos años.

Este romance se hizo oficial en abril de 2021en el marco del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

Aunque los artistas conforman una de las parejas más estables en el ambiente artístico, todo indica que por ahora ninguno de los dos tiene interés de dar el siguiente paso en su relación, y así lo subrayó Boneta durante su más reciente encuentro con la prensa.

Al escuchar la pregunta sobre sus planes de boda con Notni, Diego inmediatamente dijo: “Todo a su tiempo, Renata y yo no tenemos ninguna prisa, vamos viviendo cada etapa conforme la vamos pasando, viviendo, y ambos estamos muy enfocados en nuestro trabajo, nuestra carrera”.

Posteriormente, el intérprete de 32 años destacó que en este momento no está dentro de sus planes entregar un anillo de compromiso. “No, para nada, ninguna presión, creo que eso es lo padre de nuestra relación que hay cero presiones, ambos estamos viviendo una etapa de vida muy similar”, manifestó.

No obstante, el artista confesó que a futuro si buscará consolidar su relación de pareja. “A mí sí me encantaría tener una familia como la que yo tengo, definitivamente”, expresó.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si le gustaría recibir la invitación de Luis Miguel para participar durante sus conciertos, Diego dijo: “Sí… estaría divertido, estaría súper, súper, divertido”.

Finalmente, el actor habló de su relación con la prensa y la forma en que recientemente se ha abordado el trato que existe entre artista y reportero, sobre todo por la controversia que se suscitó en redes sociales con la cobertura de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, quien falleció a los 27 años de un infarto.

Yo siempre súper buena con ustedes, yo los trato como me gustaría que me trataran a mí siempre, a muchos ya los llevo conociendo muchísimo tiempo, y me encanta que haya un respeto mutuo y una buena onda, si hay algo que no quiero contestar, con todo el cariño y respeto les digo que no tengo nada que comentar sobre el tema, pero yo creo que ha sido porque también ustedes han sido muy respetuosos conmigo, creo que eso es lo padre de la relación que tengo yo con todos los medios, al final de cuentas entiendo que ustedes tienen chamba que hacer, este es su trabajo, y siempre y cuando haya un respeto mutuo yo estoy bien”, remató.