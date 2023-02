Diego Boneta hace la presentación de su tequita Defrente

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Boneta desde su infancia comenzó con sus primeras apariciones en el medio artístico, hasta convertirse en uno de los actores más importantes del país y de los pocos que va creando su propio camino en Hollywood.

Sin embargo el también cantante ha decidido emprender y tener su propio tequila Defrente el cual pretende permanecer en el gusto de todos los mexicanos por su sabor tan único.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió una serie de videos y fotografías de lo que fue la presentación de su tequila donde se encargó de ofrecer una degustación para los presentes.

Diego Boneta ofreció una rueda de prensa en la que reveló que hace un par de años comenzó el proceso en el que buscó la manera de ofrecer el mejor sabor de tequila mexicano.

El mejor tequila que pueden probar, esto fue hace 2 años y medio, yo empecé a aprender muchísimo de Ivan” comentó ante los medios de comunicación.

Por supuesto el artista mexicano estuvo acompañado por algunos de sus ‘colegas’ del espectáculo entre ellos Gerardo Méndez quien felicitó personalmente al actor.

Sin embargo lo que llamó la atención de sus fanáticos fue que Renata Notni estuvo ausente en la presentación de su novio, a pesar de que ambos suelen ser “inseparables” pero seguramente tenía trabajo o algún proyecto que le impidió estar presente.

Diego Boneta enfrenta cuestionamientos sobre serie de Paco Stanley

Diego Boneta se encontró con los medios y fue cuestionado sobre su nuevo proyecto, después de que se anunciara que formaría parte del elenco en la serie sobre Paco Stanley.

"La verdad es que no sé, en este proyecto no estoy produciendo, estoy nada más actuando, entonces me toca hacer mi labor de actor, estoy muy contento de trabajar con un gran elenco, trabajar con Amazon, súper contentos, el mismo equipo que hizo Luis Miguel [La Serie]” comentó el actor.