Denuncia Larisa Mendizábal que video donde habla de la infidelidad de su ex con Adianez Hernández fue borrado

Ciudad de México.- La polémica continúa tras la confirmación de la infidelidad Adianez Hernández, pareja de Rodrigo Cachero y Augusto Bravo, ex pareja de Larisa Mendizábal.

Larisa Mendizábal denunció a través de su cuenta de TikTok, que poco después colocó en Instagram, que el vídeo donde hablaba del engaño de su marido con la esposa de Cachero había sido eliminado de la mencionada red social.

“Me vine por acá porque el video que subí hace dos días en Instagram me lo bajaron, no entiendo muy bien por qué, no le sé mucho a eso”, expresó la madre del hijo mayor de Cachero.

“Yo no lo quité, me lo bajaron, no entiendo por qué pueda pasar eso, según yo no infringí ninguna regla, no tiene música, no tiene nada, pero bueno, era solamente aclarar eso”, agregó Larisa destacando que fueron sus seguidores los que le informaron sobre esta situación.

Larisa Mendizábal.

Fanáticos responden

Inmediatamente, los fanáticos de Larisa Mendizábal no tardaron en manifestar que la desaparición del clip se pudo deber a que Adianez la denunció.

Lo debió reportar la ‘ofendida’”, “La ‘ofendida’ quiere aplicar la Irinada con que es ‘acoso cibernético’”, “Te lo reportaron, pero ya es muy tarde, ya sabemos cómo se la gastan algunas”, son algunos de los mensajes que escribieron los incondicionales de la actriz.

Adianez Hernández y Rodrigo Cachero. Fotos: Agencia México

Hasta el momento se desconoce si el video volverá a ser colocado en Instagram, aunque muchos consideraron que ya era tarde para intentar borrar lo que hicieron Bravo y Hernández con sus respectivas exparejas.