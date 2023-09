Rodrigo Cachero habla de su divorcio con Adianez Hernández

Ciudad de México.- Rodrigo Cachero utilizó su cuenta de Instagram para sincerarse con sus seguidores después de que Larisa Mendizabal confirmara la infidelidad de su esposo con la esposa de Cachero.

Aunque el actor ha sido reservado sobre su vida, esta vez retomó sus redes para expresar su descontento por algunos comentarios que surgieron sobre su relación, además de revelar que no ha sido fácil ponerle fin a su matrimonio con Adianez Hernández.

Voy a escribir esto desde un lugar amable y amoroso porque no puedo ser de otra forma. Los que me conocen saben la clase de ser humano que soy (…) Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando… todo ha sido sorpresivo y muy doloroso… Yo estoy con mi alma tranquila. Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir”,