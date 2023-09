Larisa Mendizabal confirma que su esposo le fue infiel con Adianez Hernández

Ciudad de México.- La separación de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández después de 11 años de matrimonio dio de qué hablar, especialmente por la forma en que el actor informó lo que pasaba en su vida amorosa.

Por medio de un video en sus redes sociales, Rodrigo contó que habían tomado la decisión de separarse después de que los últimos meses fueran un ‘’infierno''.

Algunas especulaciones señalaron que Cachero habría solicitado el divorcio después de enterarse que que Adianez le estaba siendo infiel con Augusto Bravo, quien en ese momento era pareja de Larisa Mendizabal, ex de Rodrigo.

Rompe el silencio

Después de algunos días de incertidumbre, Larisa rompió el silencio por medio de un video en Instagram donde contó su versión de los hechos.

Es momento de hablar y escribí algo y decidí hacer este video”, explicó Mendizabal antes de confesar: “efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años, a principios de junio pasado me tuvo que confesar que me estaba siendo infiel con Adianez Hernández, me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando… Quiero aclarar que no, no éramos amigos los cuatro como se ha dicho, no salíamos juntos, nunca convivimos, en 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, una reunión, en nada, llevábamos una relación cordial, pero no cercana, ellos no se conocían, nunca se habían tratado. Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo, y ella sabía que él era esposo de Larisa y hasta ahí. Supongo que su relación inició por redes sociales, no sé cómo, ni en qué momento, ni por qué empezaron a hablar, eso yo no lo sé”

Detalló.

Acto seguido, Mendizabal contó lo que sucedió después de que se enteró del engaño de su entonces pareja. “Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho solamente me dijo, textual ‘perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco’, y se fue de la casa donde vivíamos”.

“A partir de ese momento han sido días y semanas muy difíciles y dolorosas para mí, intentando entender y acomodar todo esto que ha pasado, porque fue muy sorpresivo. Quiero decir que a pesar de cómo se dio el final de mi relación con Augusto, yo solo tengo cosas por las cuales estar agradecida con él. Lo amé profundamente todos estos años, mi hijo Santiago también lo ama, porque fue un gran hombre con nosotros en todos los sentidos, fueron 11 años increíbles (…) estoy ahora en el proceso de sanar para realmente quedarme con eso”, añadió.