Rodrigo Cachero defiende a Adianez Hernández y pone en duda su infidelidad

Ciudad de México.- Rodrigo Cachero defendió a su aún esposa Adianez Hernández después de que trascendiera que se separarían por una infidelidad con Augusto Bravo, marido de Larisa Mendizabal, quien es madre del hijo mayor de Cachero.

Después de publicar un video que posteriormente eliminó, explicó en entrevista para Hoy, que en realidad no tenía idea de la relación extramarital de Adianez.

Es que, si yo estuviera seguro o fuera cierto, pues yo mismo lo diría ¿no?, o sea, me parecería un acto tan fuerte que yo mismo saldría a aclararlo, y pues no, la verdad es que no tengo ni armas ni herramientas y tampoco sería yo capaz de hacer eso”