¿De qué estaban conversando Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Golden Globes? Experta en lectura labial lo descifra

En la famosa plataforma de vídeos cortos TikTok, una nueva sensación ha emergido gracias a su excepcional habilidad para leer labios. Bajo el nombre de usuario "Nina Celested", esta mujer ha ganado una notable popularidad al revelar secretos susurrados por celebridades en eventos de gran importancia.

En su perfil, Nina ha compartido una diversidad de vídeos donde captura a famosos conversando en secreto. Su destreza para interpretar lo que se dicen los involucrados, basándose en la lectura de labios, ha capturado la atención de miles de usuarios en la plataforma.

De esto estaban hablando Kyle Jenner y Timothée Chalamet.

Con la reciente presencia de Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Golden Globes 2024 generando revuelo en las redes sociales, Nina no perdió tiempo y se propuso descifrar qué se estaban diciendo los tortolitos en el evento.

La conversación fue la siguiente:

Kylie: lo podría comprar también (sujeta un collar de Timothée), porque es muy bonito, lo quiero comprar en negro.

Timothée: sí, me gusta

Kylie: sí, es tan lindo

Timothée: te amo

Kylie: te amo a ti también

Timothée: no estaba hablando de ti

Kylie: no estaba hablando de ti, estaba hablando de alguien más

Aunque la conversación no ha sido catalogada como particularmente interesante, muchos seguidores de la pareja lo atribuyen a la fase inicial de su relación, ya que cabe destacar que ambos comenzaron a salir no hace mucho tiempo. Muchos esperaban algo más picante, ¿o tú no?

