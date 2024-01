Taylor Swift lanza mirada fulminante a presentador de los Golden Globes por broma sobre ella en juegos de la NFL

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift lanzó una fría mirada a Jo Koy, el presentador de los Golden Globes 2024, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre ella durante su monólogo en la premiación, el domingo por la noche.

La cámara luego se dirigió a la cantante de "Bad Blood", de 34 años, quien mantuvo una expresión helada mientras tomaba un sorbo de su bebida.

La estrella pop pareció abandonar la entrega de premios temprano después de la broma de Koy, luego de que también perdiera en su categoría.

Koy, de 52 años, se refería a las apariciones de Swift en los juegos de fútbol americano de su novio Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, donde ha sido frecuentemente mostrada durante las transmisiones televisivas.

Las redes sociales no tardaron en señalar su actitud de piedra.

Taylor NO pensó que eso fuera gracioso, oh, me estoy riendo", escribió otra persona, mientras que un tercero comentó: "TAYLOR NO ESTABA PARA NADA DIVERTIDA OMG".