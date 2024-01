Lista completa de los ganadores de los Golden Globes 2024

LOS ANGELES.- La 79ª entrega de los Golden Globe Awards no defraudó en cuanto a su capacidad para destacar lo más destacado del mundo del entretenimiento. La ceremonia, que tuvo lugar en una atmósfera de elegancia y expectación, reconoció los logros destacados en cine y televisión a lo largo del año anterior.

En esta crónica, destacamos a los ganadores que fueron honrados en diversas categorías, revelando la diversidad y excelencia en la industria del entretenimiento. A través de momentos emotivos y reacciones de los galardonados, ofrecemos una visión detallada de una noche que rinde homenaje al talento y la creatividad que continúan definiendo la narrativa cultural actual.

'OPPENHEIMER' gana Mejor Película: Drama.

Lily Gladstone se lleva el premio a la Mejor Actriz en una Película: Drama por ‘KILLERS OF THE FLOWER MOON’

‘POOR THINGS’ gana el premio a la Mejor Película: Musical o Comedia.

Paul Giamatti gana el premio al Mejor Actor en una Película: Musical o Comedia por ‘THE HOLDOVERS’.

‘SUCCESSION’ gana el premio a la Mejor Serie de Televisión: Drama.

Sarah Snook gana el premio a la Mejor Actriz en una Serie de Drama por ‘SUCCESSION’.

‘THE BEAR’ gana el premio a la Mejor Serie de Televisión: Musical o Comedia.

‘BEEF’ gana el premio a la Mejor Serie Limitada.

‘BARBIE’ gana el premio por Logro Cinematográfico y de Taquilla.

La canción "What Was I Made For?" de Billie Eilish gana el premio a la Mejor Canción Original.

‘OPPENHEIMER’ gana el premio a la Mejor Banda Sonora Original.

Cillian Murphy gana el premio al Mejor Actor en una Película: Drama por ‘OPPENHEIMER’.

Emma Stone gana el premio a la Mejor Actriz en una Película: Musical o Comedia por ‘POOR THINGS’.

Christopher Nolan gana el premio al Mejor Director por ‘OPPENHEIMER’.

‘THE BOY AND THE HERON’ gana el premio a la Mejor Película: Animada.

Ayo Edebiri acepta el premio a la Mejor Actriz en una Serie de Comedia.

Kieran Culkin es un ganador por primera vez.

‘ANATOMY OF A FALL’ gana el premio a la Mejor Película: Idioma No Inglés.

Jeremy Allen White es un ganador por segunda vez.

‘ANATOMY OF A FALL’ gana el premio al Mejor Guión.

Matthew Macfadyen gana el premio al Mejor Actor de Reparto en una Serie de TV por ‘SUCCESSION’.

Elizabeth Debicki gana el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de TV por ‘THE CROWN’.

Steven Yeun gana el premio al Mejor Actor en una Serie Limitada por ‘BEEF’.

Ali Wong gana el premio a la Mejor Actriz en una Serie Limitada por ‘BEEF’.

Robert Downey Jr. gana el premio al Mejor Actor de Reparto por ‘OPPENHEIMER’.

Da’Vine Joy Randolph gana el premio a la Mejor Actriz de Reparto por ‘THE HOLDOVERS’.