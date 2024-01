TikTok: critican a joven que juzga a la gente que no sabe inglés

En los últimos días, TikTok ha sido testigo de un intenso debate generado por la opinión expresada por una usuaria conocida como Luna Zaven. Con casi 100 mil seguidores en la plataforma, Luna compartió su perplejidad ante la aparente dificultad de algunas personas para comprender el inglés.

La controversia comenzó cuando Luna narró una experiencia personal: le envió un vídeo en inglés a una amiga, quien le confesó no haber entendido la broma debido a su limitado dominio del idioma. Esta situación llevó a Luna a cuestionarse por qué algunas personas no saben inglés, considerándolo un idioma fácil y "ya integrado".

«Hay una cosa que nunca entenderé y es, ¿cómo hay gente que no entiende el inglés? Es que el inglés me parece como un idioma integrado, que no necesitas aprenderlo, es como que, está ahí, es fácil. A ver, que no soy nativa ni nada, pero en plan, entender el inglés, tener conversaciones, hablarlo, no entiendo cómo no sabes», dijo Luna.