Actor sufre una extraña condición en su lengua: ¡se enchila hasta con la salsa kétchup!

Ciudad de México.- El reconocido bailarín y actor Oliver Kenay, conocido por su participación en obras teatrales como La Jaula de las Locas y El Beso de la Mujer Araña, abordó recientemente un tema personal a través de su cuenta de TikTok: la glositis migratoria, también conocida como lengua geográfica.

Oliver explicó que enfrenta desafíos considerables debido a esta condición, especialmente al vivir en México, donde los platillos con un toque picante son comunes y afectan su lengua de manera irritante.

Además, Kenay reveló que ha recibido historias similares de personas que comparten esta condición, mencionando que algunos experimentan grietas en la lengua con el tiempo. A diferencia de ellos, Oliver ha tenido esta condición desde su nacimiento.

Curiosamente, incluso alimentos aparentemente inofensivos como la salsa kétchup, conocida por su sabor dulce, pueden causar molestias al bailarín. Evita consumir alimentos y bebidas muy calientes o frías, y también tiene precauciones con los alimentos ácidos debido a su condición.

“En mi caso, mi lengua es sumamente sensible, inclusive no bebo alcohol porque me lastima el alcohol, y por eso les digo que es complicado vivir en México y tener esa lengua, cuando prácticamente todos los alimentos tienen picante. El picante lo que me causa es que mi lengua se irrita, se enrojece, salen granitos, inclusive me he llegado a sacar sangre. Yo me he llegado a enchilar con salsa cátsup”, expresó Oliver.