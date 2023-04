David Ostrosky pierde su brazo, tras una complicada lucha contra el tumor en dicha extremidad

El año pasado, el actor mexicano David Ostrosky fue diagnosticado con un tumor en uno de sus brazos. Si bien el padecimiento se detectó como benigno, los fuertes dolores que sufría el artista lo forzaron a abandonar las grabaciones de la telenovela "Vencer la ausencia" donde interpretaba al personaje de Homero Funes.

Su rol fue reemplazado por Rodrigo Murray, quien acabó por culminar el proyecto.



De acuerdo a fuentes de El Universal, el actor habló con Televisa hace 5 meses, donde se sinceró acerca de su enfermedad.



Lo que me dolía era el brazo, pero los doctores me decían que era el cuello. Hasta que un doctor me dijo: el dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”.