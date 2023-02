Esto dijo Juan Pablo Medina sobre Óscar Jaenada, quien lo remplazó en una serie

Ciudad de México.- La serie “Horario estela” iba a ser protagonizada originalmente por Juan Pablo Medina, sin embargo debido a los problemas de salud del actor, su lugar fue ocupado por el español Óscar Jaenada.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, Medina recordó la reunión que tuvieron él y Jaenada en la premier del proyecto disponible en Star+.

“Fue una experiencia muy bonita al principio, después se complicó un poco, pero me invitaron a ir y fue muy lindo recibir esa invitación y sobre todo encontrarme con todos los actores, que a muchos no los había vuelto a ver”, contó Medina a los periodistas que lo captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Al respecto de lo que piensa de Jaenada, quien en México es reconocido por haber interpretado a ‘Luisito Rey’ en ‘Luis Miguel, la serie’ y a Cantinflas en un biopic del mismo nombre, Juan Pablo manifestó: “Yo a él lo admiro muchísimo, lo respeto muchísimo, y pues fue muy lindo verlo a él”.

Por otra parte, el intérprete confesó sentirse agradecido con los productores, debido a que lo siguen considerando en sus proyectos tras su problema de salud.

Eso para mí es una gran sorpresa, que me sigan llamando y me sigan invitando, la verdad me hace muy feliz, pues miedo a ver que hago, porque no sé hacer nada más y yo siempre he sido como muy cerrado para expresar mis emociones y esto me ha ayudado a ser más abierto”, declaró.