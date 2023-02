Juan Pablo Medina revive el día que perdió una de sus piernas

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Pablo Medina se convirtió en una actor querido y reconocido gracias a su trabajo en cintas como “La vida inmoral de la pareja ideal”, y en series como “La casa de las flores”.

Sin embargo, hace casi dos años su mundo cambió cuando tuvo una complicación de salud que lo llevó a ser atendido de emergencia por los médicos, quienes tuvieron que amputarle una de sus piernas para poder salvar su vida.

Juan Pablo estuvo como invitado en el podcast "Craks" y durante la emotiva charla revivió varios momentos de su trayectoria, como el momento en el que descubrió que quería ser actor, por qué dejó las telenovelas y por supuesto, su salud.

El actor contó que antes de perder la extremidad se encontraba grabando uno de los proyectos más importantes de su carrera, todo iba a la perfección, pero un día comenzó a sentirse mal, al grado de que la producción tuvo que internarlo de emergencia.

"Estábamos en un hotel grabando. Cuando subí al cuarto me estaba sintiendo mal, pero ya tenía que ir al set. Le hablé al doctor y le dije: ‘inyéctame algo para el dolor’, me inyectó. Me empezó a doler la panza y la pierna. Le dije al doctor: ‘Diles que en 10 minutos salgo’, de repente, entra la productora y yo, en el piso", contó.