Rodrigo Murray aclara rumores sobre la muerte de su hermano

Ciudad de México.- Rodrigo Murray le puso fin a los rumores sobre la supuesta muerte de su hermano Guillermo Murray.

Después de que el reportero Carlos Jiménez detallara que Guillermo Jr. fuera encontrado muerto en una casa en la alcaldía Cuauthémoc de Ciudad de México, los rumores sobre su fallecimiento no se hicieron esperar. Por lo que el artista aprovechó las cámaras del programa Hoy para tocar el tema familiar.

No he hablado ni he querido hablar al respecto, es la primera declaración que voy a hacer, mi hermano sufrió un ataque al corazón fulminante... Afortunadamente, eso dicen los estudios de los doctores forenses, por lo tanto, sabemos que no hubo sufrimiento, y pues lamentamos muchísimo la pérdida, obviamente estamos tristes en casa”