Danna Ponce denuncia a Coco Levy por abuso sexual ante las autoridades

Ciudad de México.- La actriz Danna Ponce denunció ante las autoridades a Coco Levy por presunto abuso sexual.

En días pasados, Ponce había narrado en redes sociales la experiencia que vivió al lado del hijo de Talina Fernández.

“Voy a salir de aquí y lo primero que voy a hacer es tomarle una foto a la denuncia para subirla a las redes y que vea que se está haciendo algo, a mi me interesa que pague las consecuencias y que lo refundan en la cárcel, que ahí es donde merece estar o en un manicomio, porque está loco, se paró y me agarró los pechos, porque sí me los tocó y me dio un beso en la comisura por atrás, y yo voy a hacer lo que sea necesario para que ese hombre esté en la cárcel”, dijo la joven a los reporteros antes de levantar su denuncia.

Danna Ponce solo quiere obtener justicia

Y añadió que pese al temor que siente por proceder legalmente contra Levy, lo único que busca es obtener justicia. “¿Creen que no tengo miedo de haber hablado?, ¡claro que tengo miedo!, necesito que Videocine lo corra, es lo único que les pido”, expresó.

De la misma manera, Ponce aseguró que Coco se refiere a su fallecida hermana Mariana Levy de una forma muy peculiar. “Que era una demonia, y que ella conseguía todo volviendo y dominando a los hombres, imagínate la enfermedad de un hombre como para hablar de su hermana como si fuera una demonia”, manifestó.

Posteriormente, Danna no descartó que las hijas del productor de la distribuidora Videocine hayan padecido algo similar a lo que ella vivió con él. “Espero de todo corazón que ellas no hayan sido abusadas por este hombre, porque no lo podía ni dudar, incluso a sus hijas, estoy con ustedes si han pasado cosas con él”.

Fotos: Agencia México

No culpa a Talina Fernández

No obstante, la joven destacó que Talina Fernández no tiene nada qué ver con las acciones que comete Levy. “La señora no tiene la culpa de lo que su hijo haga o no haga, qué decide con su vida, o sea, él está tomando decisiones y él está haciendo cosas que no son correctas”.

Finalmente, Danna Ponce afirmó que existen otras mujeres que sufrieron el mismo tipo de abuso por parte de Coco. “Muchísimas actrices me han escrito para contarme que ellas también fueron víctimas de este sujeto, este hombre tiene un modus operandi concreto, y que literalmente ellas me repiten lo mismo que yo pasé y no hay más que apoyo y lo único que me importa, no estoy en busca de nada más, mas que lo metan a la cárcel y pague las consecuencias de sus actos”.

Cabe agregar que tiempo después, la actriz empleó su cuenta de Instagram para comprobar que levantó la denuncia contra el hijo de Talina Fernández.

“Denuncia contra Coco Levy levantada. No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y difusión a todes y en especial a los medios por darme voz. Gracias al MP de Álvaro Obregón que me dieron todo el apoyo y eficacia para proceder. Lo que quiero es cárcel para Coco Levy “, escribió Ponce junto a la imagen del documento que confirma el inicio del proceso legal.

Fotos: Cortesía Instagram

