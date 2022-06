Cathe López cuenta historia de abuso en manos de un ex de Tefi Valenzuela

Ciudad de México.- La tercera temporada de Survivor México habría iniciado hace pocos días, y es que algunos de los participantes ya han generado lazos entre sus compañeros, como lo fue con Cathe López, quien recordó un momento doloroso en su vida durante una plática con Tefi Valenzuela.

La actriz contó los hechos ocurridos hace cinco años y cómo afectó su vida, expresando que no se había atrevido a contarlo por miedo, ya que la gente podía pensar que se colgaría de la fama del artista y eso le podría afectar profesionalmente.

Aunque, al saber la historia que vivió Tefi después de denunciar a Eleazar Gómez por agresión física, por lo que Cathe se animó a abrirse y relatar lo que había vivido.

Yo estaba en una fiesta, no sé si decirte el nombre, pero supongo que te imaginas quién […] Me empecé a sentir mal porque me dolía mi cabeza y me subí a un cuarto, él cerró la puerta y me dijo que me quería cog… Entonces me agarró de los brazos y me azotó en la cama y yo le dije que no, y él dijo que sí, que nadie le decía que no”