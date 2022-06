Brinda apoyo Daniela Berriel a actriz que denunció de abuso a Coco Levy; más mujeres se suman con testimonios

Recientemente el nombre de Coco Levy, hijo de Talina Fernández, se encuentra en todas las redes sociales, después de que fuera acusado públicamente por la actriz Danna Ponce de abuso sexual.

Tras narrar la experiencia con el productor de Videocine, la artista Daniela Berriel decidió manifestarle su total apoyo a Ponce, destacando que no le importa perder oportunidades laborales por este motivo, sobre todo porque se identifica con las personas que han sufrido cualquier tipo de abuso.

“Y no me importa si me quedo sin trabajo y me cierran las puertas productores o en televisoras por alzar la voz. No me importa si mi camino será más difícil por señalar a quien abusó de mí, de mis compañeras. Mi camino sé que va más allá de trabajar con productores abusadores y violadores. No me importa si me dicen una y otra vez que no porque tengo un “escandalito””, inició su mensaje Berriel.

Y añadió: Yo seguiré apoyando a todas y todos que alcen la voz. Porque siempre será más importante nuestra voz. Yo ya solté hace tiempo un sueño que tenía, y no lo digo con tristeza, lo digo con calma y en paz, pero yo no trabajaré ni me haré de la vista gorda con personas que han abusado de alguna mujer o de alguna persona y créanme eso reduce mucho el trabajo. Gracias @dannaponce_ por hablar, seguramente salvaste a otra niña de caer con ese señor. Te abrazo y gracias”.

Se suman más victimas

Pero la situación no se detuvo ahí, pues tiempo después una joven de nombre María Fernanda Tosky aseguró haber vivido la misma experiencia de violencia sexual por parte de Levy. “Exactamente igual me pasó lo pasó lo mismo con este señor. Ya lo había denunciado. Que triste que no se haga nada con este wey con tanto poder es un cerdo (sic)”.

De la misma manera, la mujer de nombre Viridiana Soria, quien refiere ser psicóloga y coaching deportivo tras su retiro de la actuación, aseguró que Coco es el causante de que ella dejara su sueño en el medio artístico.

No suelo subir información que no me consta o que afecte la reputación de alguna persona que ni conozco. En este caso, ese hombre fue la razón principal de que dejara la carrera de actuación durante años. (Para mí no es un tema de género, es un tema de abuso de poder). Para los que no creyeron, todo a su tiempo. Apoyo total a Danna Ponce”, expresó en una historia de Instagram.

Hasta el momento Coco Levy ha decidido no pronunciarse al respecto, a pesar de que algunos medios de comunicación ya intentaron hablar con él y los señalamientos en su contra han ido en aumento.