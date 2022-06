Integrantes de Menudo revelan abusos a través de un documental

Ciudad de México.- El grupo Menudo pasó a la historia como una de las boyband más icónicas de la música latina, aunque los integrntes siguen revelando distintos tipos ded abusos que vivieron durante esa época.

En el documental ''Menudo: Forever Young'' de HBO Max, algunos integrantes abordaron el escenario en que vivieron manos de Edgardo Díaz, quien fuera el productor y mánager, además del abuso sexual por parte de algunos amigos del mismo.

Una de las declaraciones que más llamó la atención, fue la de Ángelo García, quien entró a la banda a los 11 años y dice haber sido violado en varias ocasiones en su estadía en Menudo entre 1988 y 1990.

Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía, como, estas marcas de quemaduras en la cara de la alfombra … Estaba muy confundido y no entendía”