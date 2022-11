Danna Paola le responde a Belinda ante posible colaboración musical

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola y Belinda cuentan con una carrera bastante similar, ya que han estado en el medio y el público mexicano las ha visto crecer, frente a las pantallas de televisión como protagonistas de telenovelas infantiles más populares de los 2000 y también como las grandes cantantes que son.

Dado a esto, y con el fin de disipar el rumor y las ideas de rivalidad entre las cantantes, hace un par de semanas Belinda habló sobre la posibilidad de realizar un dueto con la canción de “Oye Pablo”, y ahora se dio a conocer mediante una entrevista con El Universal donde Danna Paola respondió

"Me encantaría, lo venimos diciendo desde hace mucho y creo que no se ha dado la oportunidad", dice Danna Paola.

Cuando Belinda se encontraba grabando “Cómplices al rescate” Danna Paola estaba también en una producción con “María Belén” y desde aquellos años ambas han estado en los mismos escenarios a nivel nacional.

Entre sus carreras han existido similitudes que han propiciado a las comparaciones, como fue la participación en el musical "Hoy no me puedo levantar", y a pesar de haber sido en diferentes etapas, ambas han trabajado en proyectos juveniles de producciones españolas para la misma plataforma de streaming, Danna en "Élite" y Belinda en "Bienvenidos a Edén".

Sin embargo, Danna afirma que para ella es importante no rivalizar con sus colegas, sobre todo con Belinda, a quien acepta, admira desde siempre.

"Esto no es una competencia y lo he dicho toda la vida: no son las olimpiadas. Creo que nos tenemos que juntar y por supuesto la admiro muchísimo, se me hace una mujer capaz de todo", señala.