Danna Paola sufrió accidente en concierto de Guadalajara

GUADALAJARA.- Danna Paola en los últimos años se ha llegado a consolidar como una de las cantantes más queridas e importantes del país, gracias a sus éxitos musicales ha llegado al corazón de sus seguidores.

Hace un par de semanas que la actriz reveló las fechas de su tour musical en el país, pero lamentablemente llegaron a pasar situaciones fuera de su alcance que tuvo que cancelar y posponer algunas presentaciones.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Entre Famosos que compartió un video en el que dio a conocer que Danna Paola habría sufrido un accidente muy fuerte en la cabeza durante su presentación en Guadalajara.

La intérprete de “Oye Pablo” reveló que habría sufrido un golpe de su rodilla a su cabeza pero fue uno de sus músicos que le hizo saber que se le había inflamado muy fuerte en una parte de su ojo.

Creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo vale, se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí, pero Emiliano me empezó a decir” comentó Danna.