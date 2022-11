¡Belinda agrega enamorado a su lista!

MÉXICO.- Es indiscutible el gran atractivo de Belinda, no solo para sus fans, sino también para las celebridades con las que se codea puesto que, en estos días, fue otro el famoso que cayó en los encantos de "la reina de los amarres", como la han identificado sus seguidores.

Tras haber estrenado "Me encantaría" a dueto con la intérprete, Abraham Mateo reveló ante cámaras su atracción por la intérprete de "Boba niña nice".



La canción, que hasta este jueves, lleva un millón 23 mil 656 vistas, trata sobre el amor a primera vista y los sentimientos que surgen por una persona desconocida.



Fue en una entrevista para un programa conducido por Pati Chapoy donde el artista expresó que al igual que a Christian Nodal y Lupillo Rivera, la cantante le pareció de una personalidad única.



Me incluyo en el saco, digo que ¿quién no se va a enamorar de Belinda? Yo también", dijo.



Es una chica guapísima y su personalidad la hace ver todavía más guapa y ha quedado claro en el video que ella tiene algo que te envuelve"



También compartió que la experiencia de trabajar con la mexicana fue buena por lo que volvería a repetir una colaboración.



Los artistas se conocieron tiempo atrás cuando Mateo produjo una canción para ella, pues pese a que el nombre del español suele reaparecer en ocasiones, en realidad lleva en el medio artístico desde los 14 años: se hizo popular en España tras su éxito "Señorita".



"Me encantaría" y el atrevido look de Belinda



Es conocido que Belinda no teme a probar distintos looks, ya sea de cabello, ropa y hasta disfraces de Halloween, sin embargo, previo al lanzamiento del tema "Me encantaría" posteó las primeras pistas de la colaboración: subió unas fotografías con la cabeza rapada mientras hacía poses acartonadas y simulaba ser un maniquí.



Ya en el material, se ve como en efecto la cantante se convierte en dicho "personaje", ante esto, Mateo agregó que la idea del video la tuvo Beli, algo que le sorprendió porque era la primera vez que trabajaba una producción así.

Te puede interesar: Belinda está interesada en colaborar con Danna Paola