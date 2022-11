Belinda está interesada en colaborar con Danna Paola

Ciudad de México.- Belinda podría buscar una colaboración con la cantante Danna Paola en un futuro.

Al ser dos de las artistas juveniles más populares en la actualidad, es normal que pueda surgir algún roce entre los fanáticos de las famosas; sin embargo, Beli nuevamente minimizó los rumores sobre una posible enemistad con la novia de Alex Hoyer, y externó su deseo de trabajar con ella.

A Danna Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora, la admiro demasiado, le deseo siempre lo mejor, y pues me encantaría, por supuesto, ¿por qué no? Además amo colaborar con mujeres, las dos hemos estado en nuestras cosas ocupadas, pero si se da en un futuro, una colaboración que sea algo que nos emocione a las dos, que nos inspire, por supuesto que sí”

confesó la actriz y cantante en entrevista para Ventaneando.

Recuerda su infancia

Belinda y Danna se caracterizan por haber sido protagonistas de distintas telenovelas infantiles, la intérprete de “Dulce traición” reveló la condición que tiene para volver a los melodramas.

“Estoy sumamente agradecida porque ahí empecé desde muy niña, me encantan las historias de las telenovelas, creo que sí, por supuesto, en un futuro hacer un remake de alguna telenovela, por ejemplo Rubí es una de mis historias favoritas, me gustaba La Usurpadora, me encantaba Thalía, todas las novelas de Thalía eran impresionantes, las novelas siempre van a ocupar un lugar muy importante en mi corazón”, declaró.

Belinda está interesada en bioserie

Debido a que diversos artistas se están animando a contar su vida a través de las series biográficas, la artista de 33 años confesó que sí estaría dispuesta a exponer la suya ante el ojo público.

“Me encantaría hacer una bioserie, no en este momento de mi vida, creo faltan muchas cosas por vivir, lo haría en un futuro. Desde que viví en España, cómo ha sido la vida de mi familia, cómo estaban enamorados [mis padres], he visto videos de ellos cuando eran jóvenes y lo enamorados que estaban y me encanta, he llorado mucho viendo videos de antes”, dijo conmovida.

Por último, Beli confesó que su próximo proyecto abordará un caso real, pero no es sobre su vida. “A finales de este año voy a empezar otra serie que está increíble, todavía no puedo decir cuál es, pero es una bioserie, de un caso real muy impactante”, expresó.