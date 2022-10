Lupillo Rivera sobre el veto a Alejandro Fernández: “también los artistas se cansan”

Ciudad de México.- El cantante Lupillo Rivera defendió a su amigo Alejandro Fernández después de que algunos medios lo vetaran por no haber atendido a la prensa en Guadalajara.

Aunque hasta el momento Alejandro no se ha pronunciado al respecto, Lupillo sí habló sobre el tema en el programa Venga la Alegría.

Yo no sé, no sé qué tanto le hayan tirado ahí ustedes ¿verdad?... no puedo comentar, pero tú sabes a veces también los artistas se cansan y hay que darles espacio también y es normal, como cualquier situación”