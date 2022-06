Daniela Luján confiesa quién es su amor platónico

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de tener pareja, Daniela Luján confesó quién es “el amor de su vida”.

La actriz le dedicó un amoroso mensaje a su novio luego de que en una reciente entrevista confesara que su amor por Imanol.

Imanol es un actor retirado, pero comenzó su carrera siendo un niño, igual que Luján, ambos eran rostros infantiles muy conocidos en la pantalla chica mexicana, sin embargo, el hijo de Manuel Landeta decidió retirarse del mundo del espectáculo siendo un adolescente.

Daniel Luján lo confiesa todo

Luján, la intérprete de Gaby en la serie "Una familia de diez", platicó al programa de YouTube, "Pinky Promise", que siempre ha vivido enamorada del intérprete de "Como canica".

"Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho pinche mil veces en ‘Envinadas’ y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años", dijo.

Foto: Cortesía Instagram

Su confesión sorprendió a muchos, entre ellos al propio Imanol, que aunque no emitió ningún comentario, sí reposteó una nota de un diario mexicano en la que hablaban sobre las palabras de Daniela.

Imanol ya no es un hombre prohibido

Luján señaló que Imanol ya no es un hombre prohibido, ya que se divorció hace algún tiempo: "No está casado, pero tiene una hija, está divorciado. No está prohibido", finalizó.

El actor Mario Alberto Monroy es pareja de Daniela Luján, ambos suelen compartir fotografías de sus momentos juntos, paseos y su amor por el teatro.

La protagonista de "El diario de Daniela" posteó en su estado de Instagram un mensaje dedicado a Mario.

"Más temporadas juntos, más pláticas intensas hasta la madrugada, más miradas cómplices en escena, más paseos con Pancetta cansados después de ensayos y función. ¡Qué bueno que estoy contigo en este viaje! Te amo", se lee.

Actualmente, la pareja comparte escenario en la obra "Tres versiones de la vida".