"Daniel Bisogno replanado en sus...": Jesús Ochoa se lanza contra el conductor de Ventaneado

CIUDAD DE MÉXICO.-Jesús Ochoa se lanzó contra Daniel Bisogno durante una conferencia de prensa.

El líder de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) comentó: "Los reporteros se deben de informar antes de preguntar. Ahí está Daniel Bisgono, muy a gusto replanado en sus nalgotas... diciendo están mal, están mal... no investigan nada", comentó.

¿Por qué dijo esto Jesús Ochoa sobre Daniel Bisogno?

Los comentarios se dieron luego de que un reportero de Ventanenado (donde trabaja Bisogno) le preguntara al actor sobre en qué se utiliza el fondo de la ANDA.

Ochoa respondió que todo está en la página de Internet, y que se usa en hospitales, medicinas y otros insumos.

Sin embargo, pidió a los reporteros investigar, porque toda la información está disponible.

Por otro lado, dijo que ya se trabaja para que los actores tengan derecho a Infonavit, a créditos bancarios, protección de la Secretaría de Hacienda entre otras cosas.

¿Qué contestó Daniel Bisogno?

Daniel agradeció a Jesús irónicamente por el comentario de las "nalgotas".

"Mi Chucho, gracias por lo de las nalgotas, porque la verdad sí están buenas... el caso es que estoy consignado, no me puedo meter mucho a la página, pero acuérdate que me consignaste. Mi Chucho se enoja, se enoja mucho porque lo cuestionan... si algo estamos buscando en este país es gente que se deje cuestionar porque queremos cuentas", declaró

¿Qué es la ANDA?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) es un sindicato legalmente constituido y reconocido en México que agrupa al gremio actoral y artístico de ese país.