Daniel Bisogno arremete contra esposa de Adrián Uribe por no saber hacer tortillas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presentador de televisión, Daniel Bisogno, arremetió en contra de Thuany Martins, esposa de Adrián Uribe, por no saber hacer tortillas de maíz mientras su suegra le mostraba cómo hacerlas, el pasado fin de semana.

En la edición del lunes pasado, de “Ventaneando”, Daniel Bisogno comentó el video en el cual el conductor de “¿Quién es la Máscara?” compartió en sus historias de Instagram y donde se ve a su mamá enseñando a su esposa a hacer tortillas.

El clip inicia con la imagen de Thuany y su suegra estando en una cocina, mientras el actor explica que están enseñando a hacer tortillas a una brasileña.

Thuany pone una porción de masa en la máquina para hacer tortillas y la aplana, mientras su suegra le dice que voltee la tortilla para aplanar el lado contrario.

Posteriormente la cocinera saca la tortilla de la máquina y del plástico e intenta colocarla en el comal caliente, pero se le dificulta porque se le queda pegada en la mano, y lo logra hasta el segundo intento, lo que provocó el primer comentario de Bisogno.

Ante no la abofeteó la mamá Adrián Uribe. ¿Cómo haces una tortilla así? Ahora, eso no es hacer tortillas a mano, perdóname. Si tú metes la maquinita y ya no es tortilla a mano, aquí a como va, a mano, como tiene que ser, si no, vámonos”, dijo.