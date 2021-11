"Cuesta como 28 millones": Tom Hanks no pagaría por ir al espacio

MÉXICO.- No todos los millonarios están ansiosos por viajar al espacio, en especial si la experiencia cuesta 28 millones de dólares. Un ejemplo de ello es Tom Hanks.

El actor contó en Jimmy Kimmel Live que antes de que William Shatner viajara al espacio, el pasado mes de octubre, Jeff Bezos le ofreció a él ser parte de esa tripulación, por supuesto, previo pago.



"Cuesta como 28 millones o algo así. Y me va bien, Jimmy, me va bien, pero no voy a pagar 28 millones. Sabes qué, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo", dijo en tono de broma.